Dourados segue em alerta de baixa umidade do ar, segundo o Inmet

Dourados segue com baixa umidade relativa do ar nesta sexta-feira (18), conforme aviso emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O alerta, classificado com grau de severidade de perigo potencial segue válido até as 22h.

Segundo o aviso, a umidade relativa do ar fica entre 30% e 20%, o que representa riscos à saúde. A indicação é manter a atenção com a hidratação, bebendo bastante líquido, evite atividades físicas intensas nas horas mais secas do dia e não se exponha ao sol nos horários mais quentes.

Em casos de necessidade, é possível acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Para o sábado (19), a mínima deve ser de 9°C e a máxima de 26°C, com muitas nuvens e possibilidade de nevoeiro, de acordo com o Inmet.