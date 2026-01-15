Veículos de Comunicação
Dourados segue em alerta de tempestade com possibilidade de ventos até 60 km/h

Nesta quinta-feira (15), uma neblina densa cobriu Dourados nas primeiras horas da manhã. (Foto: Rodrigo Pirola)
Dourados segue com alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que divulgou nesta quinta-feira (15) um alerta de tempestade com grau de severidade “Perigo Potencial” para Dourados e região, válido até as 23h59 de sexta-feira (16).

De acordo com o instituto, a cidade poderá registrar chuvas intensas entre 20 e 30 mm/h, ou até 50 mm ao longo do dia, acompanhadas de ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Nesta quinta-feira (15), uma neblina densa cobriu Dourados nas primeiras horas da manhã, mas logo o tempo abriu com temperaturas amenas de manhã. Segundo o Guia Clima da Embrapa, Dourados registrou temperatura máxima de 31,7ºC às 14h22 e mínima de 20,2ºC às 2h44.

Para sexta-feira (16), a mínima prevista é de 23°C e máxima de 36°C.

