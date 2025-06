Dourados segue sob alerta de baixa umidade relativa do ar

Dourados e parte da região sul do Estado estão sob alerta de baixa umidade relativa do ar, emitido nesta quarta-feira (25), com vigência das 11h às 18h, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo as informações, a umidade pode ficar entre 30% e 20%, nível considerável preocupante.

Esse é o terceiro alerta do Inmet para a região, que já possui um de onda de frio, com vigência até às 07h do dia 26/06 e temperaturas até 5°C abaixo da média. E outro de chuvas intensas, com vigência até às 23h59 do dia 27/06 e possibilidade de até 50 mm/dia e ventos intensos de até 60 km/h.

Conforme dados do Guia Clima da Embrapa Agropecuária Oeste, Dourados registrou 2.5°C por volta das 4h18 desta madrugada. O ar seco e o frio intenso aumentam a possibilidade de risco para a saúde e, com isso, a recomendação é beber bastante líquido; evite desgaste físico nas horas mais secas; evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e, em casa de urgência, entrar em contato com a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Ainda conforme os dados do Guia Clima, Dourados está há oito dias sem chuvas expressivas e a evapotranspiração acumulada no mês está em 55,1 mm o que contribui o clima mais seco.