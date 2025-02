Dourados segue sob alerta de chuvas e ventos intensos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para Dourados e região, indicando a possibilidade de chuvas intensas e ventos fortes. O aviso é válido até as 10h desta quinta-feira (6) e prevê precipitações entre 50 e 100 mm/dia, com ventos que podem alcançar velocidades de 60 a 100 km/h. Isso aumenta chances de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Segundo o alerta, as recomendações são que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, é aconselhável evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante o período de alerta. Para mais informações ou em situações de emergência, os cidadãos podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A previsão do tempo para esta quinta-feira (6) em Dourados indica céu nublado, com possibilidade de chuvas escassas ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre mínima de 21°C e máxima de 30°C. A umidade relativa do ar permanece elevada, contribuindo para a sensação de tempo abafado.

Este alerta é uma renovação de avisos anteriores emitidos pelo Inmet para a região de Dourados.