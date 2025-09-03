Dourados tem alerta de tempestade e declínio de temperatura, segundo o Inmet

Dourados está com dois alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O primeiro aviso de risco de tempestade com perigo potencial e o segundo de declínio de temperatura, ambos válidos a partir desta quinta-feira (4).

O aviso de tempestade começa às 10h desta quinta-feira (4) e segue até às 10h de sexta-feira (5). A previsão aponta chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm no dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Já o aviso de declínio de temperatura tem início à 0h01 de sexta-feira (5) e segue até às 6h de domingo (7). A previsão é de queda entre 3ºC e 5ºC, com leve risco à saúde.

Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e danos em plantações. O uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada também deve ser evitado. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, no 193.