Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Fique atento!

Dourados tem alerta de tempestade e declínio de temperatura, segundo o Inmet

Kátia Kuratone

Dourados tem dois avisos, segundo o Inmet. (Reprodução)
Dourados tem dois avisos, segundo o Inmet. (Reprodução)

Dourados está com dois alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O primeiro aviso de risco de tempestade com perigo potencial e o segundo de declínio de temperatura, ambos válidos a partir desta quinta-feira (4).

O aviso de tempestade começa às 10h desta quinta-feira (4) e segue até às 10h de sexta-feira (5). A previsão aponta chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm no dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Já o aviso de declínio de temperatura tem início à 0h01 de sexta-feira (5) e segue até às 6h de domingo (7). A previsão é de queda entre 3ºC e 5ºC, com leve risco à saúde.

Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e danos em plantações. O uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada também deve ser evitado. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, no 193.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos