Dourados tem alertas de chuvas intensas com ventos de até 100 km por hora, segundo o Inmet

Kátia Kuratone

Dourados está com dois alertas de chuvas intensas com perigo potencial para chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros ao dia com ventos intensos de até 100 km/h). (Reprodução)
Dourados está com dois alertas de chuvas intensas com perigo potencial para chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros ao dia com ventos intensos de até 100 km/h). (Reprodução)

A sexta-feira (2/1) começou nublada em Dourados com mínima registrada de 23º e segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima hoje pode chegar a 31º.

Ainda segundo o Inmet, Dourados está com dois alertas de chuvas intensas com perigo potencial para chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros ao dia com ventos intensos de até 100 km/h. É importante ter atenção principalmente com os ventos.

A orientação do Inmet também é evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada em caso de temporal.

O contato da Defesa Civil é o 199 e do Corpo de Bombeiros 193.

