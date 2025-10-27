Veículos de Comunicação
Início Dourados

Previsão do Tempo

Dourados tem novo alerta de chuvas intensas, segundo o Inmet

Kátia Kuratone

Na terça-feira (28), o cenário continua semelhante, com pancadas de chuva em diferentes períodos do dia. (Aqruivo/Massa Dourados)
Na terça-feira (28), o cenário continua semelhante, com pancadas de chuva em diferentes períodos do dia. (Aqruivo/Massa Dourados)

Dourados está com um novo aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de perigo potencial para chuvas intensas, com validade até às 10 horas de terça-feira (28).

O alerta prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos, de 40 a 60 km/h.

No domingo (26), Dourados registrou um volume significativo de chuva. Conforme dados da Embrapa Guia Clima, a precipitação registrada ontem alcançou 44,9 mm. Esse volume contribuiu para o acumulado do mês, que já soma 131,6 mm.

Segundo a previsão do Inmet, nesta terça-feira (28), o cenário continua semelhante, com pancadas de chuva em diferentes períodos do dia.


 

