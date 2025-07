Dourados tem primeira mulher no comando do Corpo de Bombeiros

A tenente-coronel Cláudia Karoline Rodrigues Ribeiro Porto é oficialmente a primeira mulher no comando do Corpo de Bombeiros Militar de Dourados. Ela assumiu oficialmente o posto na manhã desta sexta-feira (11), durante uma solenidade que marcou a troca de comando na corporação, no quartel do Grupamento, na avenida Presidente Vargas, região central da cidade.

Com uma carreira sólida e marcada por pioneirismo, Cláudia ingressou na corporação em 2005, aos 20 anos, formada pela Academia de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. Além da formação militar, é jornalista e possui pós-graduação em Segurança Pública. Até ontem ela comandava a corporação na cidade de Ponta Porã.

Ao longo de sua trajetória, a tenente-coronel já comandou a unidade de Fátima do Sul, atuou como chefe de Seção, instrutora na Academia de Bombeiros e integrou o Comitê Estadual de acompanhamento dos direitos das mulheres presas. Em 2020, foi designada para atuar no gabinete da Secretaria Nacional de Segurança Pública, em Brasília, onde permaneceu até 2022.

Posteriormente, foi nomeada para liderar o 4º Grupamento de Bombeiros Militar em Ponta Porã, tornando-se a primeira mulher a comandar uma unidade operacional de bombeiros na história do Mato Grosso do Sul.

Cláudia Karoline substitui o tenente-coronel Alaerson de Jesus Muniz, que passa a prestar serviços junto ao Comando da corporação em Campo Grande.