Dourados terá show com Patrícia & Adriana neste sábado

Kátia Kuratone

Dupla Patrícia & Adriana será a atração de sábado durante o Natal Encantado na Praça Antônio João. (Foto: Divulgação)
Hoje começa a programação de shows e atrações do Natal Encantado, na Praça Antônio João. Até o dia 23 de dezembro, o público poderá desfrutar de uma série de apresentações musicais, artísticas e culturais totalmente gratuitas, preparando o clima festivo para o fim de ano e para o aniversário da cidade, celebrado no dia 20 de dezembro.

Neste sábado (13), às 19h30, o DJ Junio Silveira estará animando o público. Ás 21h30, a dupla Patrícia & Adriana assume o palco. As irmãs, que cantam juntas desde a infância, são reconhecidas como uma das principais representantes do sertanejo feminino do Estado e construíram uma carreira sólida ao longo de mais de duas décadas.

Programação

Nesta sexta-feira (12), a partir das 19h30, o DJ Vinni Araújo levará sua música eletrônica para animar o público. Às 21h30 assume o show a dupla Gilson & Júnior.

No dia 19, a partir das 19h30, haverá Roda de Chamamé e, a partir das 21h, o Surungo Bueno garante a festa e, às 22h30, o show fica por conta do grupo SomStyllo.

Para o dia 20 de dezembro, a programação especial de aniversário da cidade inicia às 18h, com o espetáculo infantil Batucando Histórias. Às 20h será a vez de Samba Pop garantir o balanço e, a partir das 22h, o grupo campo-grandense Lendas 67 se apresenta aos douradenses.

A agenda musical continua no dia 21, domingo, com show da Banda NHS, a partir das 19h30. Às 21h, o grupo Forrodiando mostra o melhor do ritmo nordestino. Na segunda-feira (22), o som começa às 19h30 com Leo Verão; às 21h terá Cordel e às 22h o grupo douradense Postal Sul. A programação musical encerra-se no dia 23 de dezembro, às 19h30 com Vokalika, às 21h com Zé Valente e Banda e às 22h30 com o Não tem Hora.

