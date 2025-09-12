Dourados vacina cães e gatos em drive-thru neste sábado no pátio da Prefeitura

O Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) estará atendendo neste sábado (13), no drive-thru de vacinação antirrábica “Latemia”. A ação acontece das 9h às 16h e as equipes irão vacinar os cães e gatos, no interior do veículo dos tutores. Os carros passarão pelo pátio da Prefeitura.

Conforme a coordenadora do CCZ, Priscila da Silva, o drive-thru será uma maneira prática de imunizar os animais, gerando comodidade aos mesmos e aos tutores. “ O objetivo é facilitar, dar mais agilidade a esse atendimento à população, para que os tutores dos ‘pets’ possam levá-los para vacinar com maior comodidade, deixando o seu animalzinho mais tranquilo, não precisando descer do carro”, destacou.

A indicação é vacinar cães e gatos, a partir de três meses de idade, anualmente. A vacina é segura e essencial, mas deve ser adiada em casos de doença, febre, infecção, diarreia intensa ou quando o animal estiver em tratamento com corticoides ou imunossupressores.

Durante o “Latemia”, além das equipes do CCZ estarão presentes equipes da Guarda Municipal e da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para orientar os condutores.

Orientações Gerais:



Transporte e segurança:

]Leve seu animal com coleira.

Gatos devem estar em caixas de transporte e, se possível, também com coleira e guia, para evitar fugas.

Cães agressivos devem usar focinheira.

Regras:

O tutor deve ser maior de 18 anos.

Não é permitida a vacinação de animais com menos de 3 meses de idade.

Não pode haver doação de doses de vacina a terceiros.

Vacinadores não estão autorizados a vacinar fora do posto de atendimento.



Evite levar mais de dois animais por pessoa, sempre que possível.

Em dias quentes, leve água e mantenha seu pet hidratado durante a fila.

Animais doentes ou em tratamento devem ser avaliados previamente por um médico veterinário antes da vacinação.

Vacinação domiciliar

Pessoas com 10 ou mais animais em casa podem solicitar a vacinação em domicílio fora do período da campanha, por meio do WhatsApp 67 99960-9028.