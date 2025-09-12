Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Ação

Dourados vacina cães e gatos em drive-thru neste sábado no pátio da Prefeitura

Kátia Kuratone

A ação acontece das 9h às 16h e as equipes irão vacinar os cães e gatos, no interior do veículo dos tutores. (Foto: A Frota)
A ação acontece das 9h às 16h e as equipes irão vacinar os cães e gatos, no interior do veículo dos tutores. (Foto: A Frota)

O Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) estará atendendo neste sábado (13), no drive-thru de vacinação antirrábica “Latemia”. A ação acontece das 9h às 16h e as equipes irão vacinar os cães e gatos, no interior do veículo dos tutores. Os carros passarão pelo pátio da Prefeitura.

Conforme a coordenadora do CCZ, Priscila da Silva, o drive-thru será uma maneira prática de imunizar os animais, gerando comodidade aos mesmos e aos tutores. “ O objetivo é facilitar, dar mais agilidade a esse atendimento à população, para que os tutores dos ‘pets’ possam levá-los para vacinar com maior comodidade, deixando o seu animalzinho mais tranquilo, não precisando descer do carro”, destacou.

A indicação é vacinar cães e gatos, a partir de três meses de idade, anualmente. A vacina é segura e essencial, mas deve ser adiada em casos de doença, febre, infecção, diarreia intensa ou quando o animal estiver em tratamento com corticoides ou imunossupressores.

Durante o “Latemia”, além das equipes do CCZ estarão presentes equipes da Guarda Municipal e da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para orientar os condutores.

Orientações Gerais:

Transporte e segurança:

]Leve seu animal com coleira.
Gatos devem estar em caixas de transporte e, se possível, também com coleira e guia, para evitar fugas.
Cães agressivos devem usar focinheira.

Regras:
O tutor deve ser maior de 18 anos.
Não é permitida a vacinação de animais com menos de 3 meses de idade.
Não pode haver doação de doses de vacina a terceiros.
Vacinadores não estão autorizados a vacinar fora do posto de atendimento.


Evite levar mais de dois animais por pessoa, sempre que possível.
Em dias quentes, leve água e mantenha seu pet hidratado durante a fila.
Animais doentes ou em tratamento devem ser avaliados previamente por um médico veterinário antes da vacinação.

Vacinação domiciliar
Pessoas com 10 ou mais animais em casa podem solicitar a vacinação em domicílio fora do período da campanha, por meio do WhatsApp 67 99960-9028.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos