Dourados vacinou mais de 65 mil pessoas contra influenza

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou que mais de 65 mil pessoas já foram vacinadas contra a influenza no município desde o dia 1º de abril, início da campanha de imunização. As doses estão disponíveis para toda a população em todas as unidades de saúde do município e neste sábado (31), o Pronto Atendimento Médico (PAM) realiza plantão de atendimento das 7h às 17h para imunizar o maior número de pessoas possível.

Desde a primeira quinzena de maio, qualquer pessoa pode tomar a dose, que inicialmente era oferecida apenas a grupos prioritários (gestantes, idosos, crianças e pessoas com comorbidades) . Neste público o alcance está em 42%, índice que ainda pode melhorar com a adesão da população. É justamente nesse grupo que ocorrem as principais complicações em razão da gripe, como evolução para a Síndrome Respiratória Aguda Grave, pneumonias e broncopneumonias.

Com a chegada do frio mais intenso na região e aumento dos casos de doenças respiratórias, a Secretaria Municipal de Saúde destaca que a vacina contra influenza é um meio eficaz de prevenção da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), internações e até óbitos, principalmente entre os grupos mais vulneráveis.

“O trabalho das nossas equipes de saúde tem sido constante para atingir o maior número pessoas imunizadas e ressaltamos, que neste período de dias mais gelados é de grande importância as pessoas irem se vacinar, preservar a saúde com um gesto tão simples, nos postos de saúde ou no PAM”, destaca o secretário de Saúde, Márcio Figueiredo.

Onde vacinar?

A vacina está disponível de forma gratuita em todas as unidades de saúde de Dourados, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. As UBS da Seleta e do Jardim Santo André atendem das 7h às 11h, das 13h às 17h e das 18h às 22h , de segunda a sexta-feira. As unidades de saúde do Jóquei Clube, Ildefonso Pedroso, Jardim Maracanã e Parque do Lago II, atendem das 7h às 19h, ininterruptamente, de segunda a sexta-feira. O Pronto Atendimento Médico (PAM) atende das 6h às 18h nos dias de semana e neste dia 31, em sistema de plantão, no horário já citado (7h às 17h).