Associação realiza programação especial pelo Dia da Síndrome de Dow

A fonoaudióloga Simone Espinosa, presidente da DouraDown, foi a entrevistada desta segunda-feira (17) no programa Microfone Aberto. Ela fala do trabalho da instituição, tem início no acolhimento, desde a descoberta da síndrome, logo após o nascimento. Atualmente são atendidas mais de 100 famílias na instituição. No dia 21 de março é celebrado o Dia Mundial da Síndrome de Down e a instituição tem realizado uma série de atividades.

Confira a entrevista na íntegra e saiba como contribuir com a programação e a entidade.