Tráfico de drogas

Duas mulheres são presas com 69 gramas de crack, após denúncia anônima em Dourados

Kátia Kuratone

No imóvel, os militares apreenderam 69,9 gramas de crack, além de certa quantia em dinheiro proveniente do tráfico e de programas. (Divulgação PMMS)
No imóvel, os militares apreenderam 69,9 gramas de crack, além de certa quantia em dinheiro proveniente do tráfico e de programas. (Divulgação PMMS)

Policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar prenderam duas mulheres por tráfico de drogas durante a Operação Sentinela. Segundo a polícia, nesta quinta (13), uma equipe da Força Tática se deslocou até o Condomínio Bem-te-vi para averiguar uma denúncia recebida via telefone 190.

No local, os policiais localizaram e abordaram duas mulheres, de 19 e 26 anos, apontadas como envolvidas na comercialização de entorpecentes.

Ambas confessaram que realizavam a venda de drogas e indicaram o apartamento onde o material ilícito estava armazenado. No imóvel, os militares apreenderam 69,9 gramas de crack, além de certa quantia em dinheiro proveniente do tráfico e de programas.

As duas suspeitas receberam voz de prisão e foram conduzidas à Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

