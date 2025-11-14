Duas mulheres são presas com 69 gramas de crack, após denúncia anônima em Dourados

Policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar prenderam duas mulheres por tráfico de drogas durante a Operação Sentinela. Segundo a polícia, nesta quinta (13), uma equipe da Força Tática se deslocou até o Condomínio Bem-te-vi para averiguar uma denúncia recebida via telefone 190.

No local, os policiais localizaram e abordaram duas mulheres, de 19 e 26 anos, apontadas como envolvidas na comercialização de entorpecentes.

Ambas confessaram que realizavam a venda de drogas e indicaram o apartamento onde o material ilícito estava armazenado. No imóvel, os militares apreenderam 69,9 gramas de crack, além de certa quantia em dinheiro proveniente do tráfico e de programas.

As duas suspeitas receberam voz de prisão e foram conduzidas à Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.