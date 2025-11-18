Veículos de Comunicação
Início Dourados

DEFRON

Duas mulheres são presas por tráfico de drogas em Dourados e na região

Kátia Kuratone

os policiais apreenderam aproximadamente 1,890 kg de cocaína, distribuídos em um tablete e 18 porções prontas para comercialização e avaliados em mais de R$ 170 mil. (Divulgação PCMS)
os policiais apreenderam aproximadamente 1,890 kg de cocaína, distribuídos em um tablete e 18 porções prontas para comercialização e avaliados em mais de R$ 170 mil. (Divulgação PCMS)

Duas mulheres foram presas em flagrante pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), na manhã desta terça-feira (18) suspeitas de envolvimento em um esquema de tráfico de drogas na região de Dourados.

Segundo a polícia, a prisão foi resultado de monitoramento estratégico realizado pela equipe policial no combate ao tráfico de entorpecentes na faixa de fronteira, em que se busca identificar os principais fornecedores e distribuidores da região.

Durante as investigações, constatou-se que uma das suspeitas, de 28 anos, seria responsável por armazenar e distribuir drogas em Dourados e cidades vizinhas. Ela tem passagens anteriores por tráfico de drogas, de acordo com a polícia, continuava a se dedicar às atividades ilícitas.

Com base em uma investigação financeira prévia, verificou-se que a mulher, apesar de desempregada, ostentava uma vida luxuosa, com carro e casa de alto padrão. A partir disso, foi identificada uma “laranja”, de 40 anos de idade, que era utilizada por ela para dissimular seu patrimônio, bem como suspeitava-se de que armazenava a droga, a mando da outra mulher.

Na residência da mulher de 40 anos, os policiais apreenderam aproximadamente 1,890 kg de cocaína, distribuídos em um tablete e 18 porções prontas para comercialização e avaliados em mais de R$ 170 mil.

Já na residência da segunda suspeita foram apreendidos dois aparelhos de balança de precisão, embalagens plásticas utilizadas para o fracionamento de entorpecentes, anotações relacionadas à venda de drogas, além de quantia em dinheiro. Ainda foram apreendidos veículo e motocicleta, em razão dos indícios de que os bens foram adquiridos a partir dos ganhos ilícitos. O valor dos veículos somados é de R$ 143 mil.

As duas mulheres foram presas em flagrante e conduzidas à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira, onde foram autuadas pelo crime de tráfico de drogas.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no esquema, bem como estrangular financeiramente as organizações criminosas que atuam na região de fronteira. (Com informações da PCMS)

