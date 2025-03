Dupla é detida com contrabandos avaliados em quase R$ 200 mil em Maracaju

Rodovia

Pistas na BR-163 em Naviraí estão liberadas e tráfego volta à normalidade

As pistas da rodovia BR-163 no quilômetro 126, em Naviraí, foram liberadas e o tráfego já flui normalmente, segundo informações da assessoria da CCR MS Via. De acordo com a concessionária, por volta das 15h30 desta segunda-feira (24), as pistas foram liberadas e o tráfego voltou à normalidade na região. A BR-163 amanheceu completamente interditada […]