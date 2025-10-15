Veículos de Comunicação
Dupla é presa por tráfico de drogas em Dourados

Kátia Kuratone

O homem, de 26 anos, foi surpreendido mantendo um depósito com cerca de 1,3kg de crack, 200g de cocaína, 3 balanças de precisão e mais de R$ 2 mil em espécie. (Divulgação/PCMS)
Dois homens foram presos em flagrante por serem responsáveis por um esquema de armazenamento e distribuição de crack e cocaína na região do bairro Estrela Porã, em Dourados.

Segundo a polícia, as investigações apuraram a prática de tráfico de drogas na cidade, após uma série de diligências investigativas da equipe de policiais civis do SIG/NRI, em uma residência localizada na Rua Projetada D.

No local, o morador, de 26 anos, foi surpreendido mantendo um depósito com cerca de 1,3kg de crack, 200g de cocaína, 3 balanças de precisão e mais de R$ 2 mil em espécie.

Um outro homem investigado, de 50 anos, era responsável pela distribuição dos entorpecentes na modalidade “delivery”. Ele também foi detido e sua motocicleta apreendida.

Os dois foram conduzidos à sede do SIG/Dourados, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

