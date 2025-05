Dupla sertaneja Fred & Fabrício abrem a 34ª Expoglória 2025

A dupla sertaneja Fred & Fabrício vai ser a atração da 34ª Expoglória, no Parque de Exposição de Glória de Dourados, que fica a 70 km de Dourados. Os sertanejos fazem show no primeiro dia da festa nesta quinta-feira, dia 1. O evento segue até o domingo, dia 4.

Na sexta, dia 2 de maio, quando é comemorado o aniversário da Cidade, o show será com o cantor Loubet. No sábado, dia 3, acontece a Cavalgada e a noite o show com a dupla Rick e Renner. Fechando a programação, no domingo, dia 4, o show será com a dupla Diego e Arnaldo.