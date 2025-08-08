Economistas debatem inovação e futuro da economia em Dourados

Dourados será palco, no dia 13 de agosto, da edição local da Semana de Economia 2025, promovida pelo Conselho Regional de Economia de Mato Grosso do Sul (Corecon/MS) com o tema “Economista: o Profissional que Faz a Diferença”. O evento, gratuito e aberto ao público, acontece no Auditório 1 da Unigran, das 19h às 20h50, e terá formato de talk show, reunindo especialistas para discutir como a inteligência artificial, o mercado financeiro e a análise de dados estão transformando a economia.

Entre os convidados estão Bruno Sandri, especialista em Inteligência Artificial e Mercado Financeiro, e o professor Ricardo Guimarães de Queiroz, economista e docente universitário, além de conselheiros do Corecon/MS e mediadores locais. O objetivo é aproximar empresários, gestores públicos, acadêmicos e a comunidade do papel estratégico que o economista desempenha no desenvolvimento econômico e tecnológico.

Além de Dourados, a programação da Semana de Economia também acontece em Ponta Porã, no dia 12 de agosto, às 19h, na Câmara Municipal, e em Campo Grande, no dia 15, também às 19h, no Instituto Instead. Em todas as cidades, após o debate, haverá coffee-break para networking entre participantes, palestrantes e patrocinadores.

O evento é uma oportunidade de troca de conhecimento e incentivo à inovação. Com o objetivo de mostrar como o economista é peça-chave na geração de soluções para empresas, governos e para a vida das pessoas, especialmente diante das transformações tecnológicas e de mercado.