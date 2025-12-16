Educação está com processo seletivo para auxiliar de apoio educacional aberto

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) publicou edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de auxiliar de apoio educacional, nas funções de servente e zelador, para atuação nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, abrangendo áreas urbanas, do campo e indígenas.

A seleção ocorre em caráter de urgência, visando garantir a continuidade das atividades, ações e serviços educacionais, além da formação de cadastro reserva. As contratações terão prazo inicial de seis meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme necessidade da Administração Municipal.

O processo seletivo será realizado em etapa única, de caráter classificatório, sem cobrança de taxa de inscrição, e terá validade para o ano de 2026. Os cargos exigem ensino fundamental completo, com carga horária de 40 horas semanais e vencimento base de R$ 2.226,04.

As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma online, no período de 16 a 20 de dezembro de 2025, por meio do site www.selecao.semed.dourados.ms.gov.br.

No ato da inscrição, os candidatos deverão optar pela área de atuação desejada, seja em unidades urbanas, do campo ou indígenas, sendo permitida apenas uma opção. A classificação será feita com base no tempo de experiência profissional na área de limpeza ou zeladoria. (Com informações da Assecom)