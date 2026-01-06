Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

EDUCAÇÃO

Educação registra mais de cinco mil inscrições no primeiro dia de pré-matrículas digitais em Dourados

Kátia Kuratone

O primeiro período de pré-matrículas segue aberto até o dia 16 de janeiro. (Foto: A. Frota)
O primeiro período de pré-matrículas segue aberto até o dia 16 de janeiro. (Foto: A. Frota)

O primeiro dia de pré-matrículas para o ano letivo de 2026 da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Dourados registrou 5.046 inscrições. Do total de cadastros realizados no primeiro dia, apenas 130 ocorreram de forma presencial, enquanto a ampla maioria foi feita pela internet. O resultado, segundo a Secretaria de Educação, confirma a eficácia da Matrícula Digital, que substituiu as longas filas de pais e responsáveis.

O balanço aponta que 3.017 pré-matrículas foram destinadas ao Ensino Fundamental e outras 2.029 aos Centros de Educação Infantil Municipal (Ceims). As inscrições presenciais foram concentradas na Central de Matrículas instalada no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM).

Para o secretário municipal de Educação, professor Nílson Francisco da Silva, a descentralização do atendimento foi determinante para o bom andamento do processo. Segundo ele, a abertura das próprias escolas e dos Ceims para auxiliar as famílias facilitou o acesso. “Hoje os pais conseguem atendimento perto de casa, sem a necessidade de se deslocar até o CAM. O sistema online está funcionando bem e o apoio das unidades eliminou de vez as filas”, avaliou.

O primeiro período de pré-matrículas segue aberto até o dia 16 de janeiro. A divulgação da primeira designação dos estudantes está prevista para o dia 19, enquanto a efetivação das matrículas ocorrerá entre 20 e 23 de janeiro.

Já o segundo período de inscrições será realizado de 20 a 23 de janeiro, com nova designação em 26 de janeiro e efetivação entre os dias 27 e 30. O início das aulas está programado para 9 de fevereiro.

A orientação da Secretaria é que a pré-matrícula seja feita, preferencialmente, pela internet, por meio do portal oficial do município, na opção Matrícula Digital. Para quem não possui acesso à internet ou enfrenta dificuldades no sistema, há atendimento presencial no auditório do Paço Municipal, na Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Parque dos Jequitibás, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. As unidades da Rede Municipal também prestam apoio das 7h30 às 13h30.

O secretário Nílson Francisco destacou ainda que a parceria entre o município e o Governo do Estado permitiu a criação de 1.050 vagas em escolas estaduais para alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. Com isso, a Rede Municipal conseguiu ampliar a oferta de turmas do Pré-Escolar ao 3º ano, faixa que concentra maior demanda.

Além disso, cerca de 3 mil vagas na Educação Infantil, destinadas a crianças de 0 a 5 anos em escolas conveniadas, devem ser abertas no fim de janeiro para atender famílias que não conseguirem vagas nos Ceims. (Com informações da Assecom)

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos