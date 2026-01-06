Educação registra mais de cinco mil inscrições no primeiro dia de pré-matrículas digitais em Dourados

O primeiro dia de pré-matrículas para o ano letivo de 2026 da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Dourados registrou 5.046 inscrições. Do total de cadastros realizados no primeiro dia, apenas 130 ocorreram de forma presencial, enquanto a ampla maioria foi feita pela internet. O resultado, segundo a Secretaria de Educação, confirma a eficácia da Matrícula Digital, que substituiu as longas filas de pais e responsáveis.

O balanço aponta que 3.017 pré-matrículas foram destinadas ao Ensino Fundamental e outras 2.029 aos Centros de Educação Infantil Municipal (Ceims). As inscrições presenciais foram concentradas na Central de Matrículas instalada no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM).

Para o secretário municipal de Educação, professor Nílson Francisco da Silva, a descentralização do atendimento foi determinante para o bom andamento do processo. Segundo ele, a abertura das próprias escolas e dos Ceims para auxiliar as famílias facilitou o acesso. “Hoje os pais conseguem atendimento perto de casa, sem a necessidade de se deslocar até o CAM. O sistema online está funcionando bem e o apoio das unidades eliminou de vez as filas”, avaliou.

O primeiro período de pré-matrículas segue aberto até o dia 16 de janeiro. A divulgação da primeira designação dos estudantes está prevista para o dia 19, enquanto a efetivação das matrículas ocorrerá entre 20 e 23 de janeiro.

Já o segundo período de inscrições será realizado de 20 a 23 de janeiro, com nova designação em 26 de janeiro e efetivação entre os dias 27 e 30. O início das aulas está programado para 9 de fevereiro.

A orientação da Secretaria é que a pré-matrícula seja feita, preferencialmente, pela internet, por meio do portal oficial do município, na opção Matrícula Digital. Para quem não possui acesso à internet ou enfrenta dificuldades no sistema, há atendimento presencial no auditório do Paço Municipal, na Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Parque dos Jequitibás, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. As unidades da Rede Municipal também prestam apoio das 7h30 às 13h30.

O secretário Nílson Francisco destacou ainda que a parceria entre o município e o Governo do Estado permitiu a criação de 1.050 vagas em escolas estaduais para alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. Com isso, a Rede Municipal conseguiu ampliar a oferta de turmas do Pré-Escolar ao 3º ano, faixa que concentra maior demanda.

Além disso, cerca de 3 mil vagas na Educação Infantil, destinadas a crianças de 0 a 5 anos em escolas conveniadas, devem ser abertas no fim de janeiro para atender famílias que não conseguirem vagas nos Ceims. (Com informações da Assecom)