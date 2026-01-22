Efetivação da matrícula da primeira designação da Reme termina nesta sexta

Termina nesta sexta-feira (23), o prazo para os responsáveis efetivarem a matrícula, da primeira designação da Rede Municipal de Ensino (Reme), conforme o cronograma oficial divulgado pela Prefeitura. O processo é conduzido pela Secretaria Municipal de Educação.

A lista de designação dos novos alunos da Rede Municipal de Ensino, etapa que define em qual CEIM ou Escola Municipal cada estudante foi alocado após a pré-matrícula foi divulgada na segunda-feira (19).

Atenção aos prazos

Quem não conseguir vaga na primeira chamada ainda poderá participar do segundo período, com as até inscrições até sexta (23), e uma nova designação em 26 de janeiro e a efetivação da matrícula entre 27 e 30 de janeiro.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino de Dourados atende aproximadamente 34 mil estudantes, distribuídos em 46 escolas, 39 Centros de Educação Infantil, além de unidades conveniadas.

As aulas em 2026 estão previstas para começar no dia 9 de fevereiro.

Confira em https://ecidade.dourados.ms.gov.br/matriculadigital/