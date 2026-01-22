Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

EDUCAÇÃO

Efetivação da matrícula da primeira designação da Reme termina nesta sexta

Kátia Kuratone

Com a designação confirmada, os responsáveis devem efetivar a matrícula. (Divulgação/Assecom)
Com a designação confirmada, os responsáveis devem efetivar a matrícula. (Divulgação/Assecom)

Termina nesta sexta-feira (23), o prazo para os responsáveis efetivarem a matrícula, da primeira designação da Rede Municipal de Ensino (Reme), conforme o cronograma oficial divulgado pela Prefeitura. O processo é conduzido pela Secretaria Municipal de Educação.

A lista de designação dos novos alunos da Rede Municipal de Ensino, etapa que define em qual CEIM ou Escola Municipal cada estudante foi alocado após a pré-matrícula foi divulgada na segunda-feira (19).

Atenção aos prazos

Quem não conseguir vaga na primeira chamada ainda poderá participar do segundo período, com as até inscrições até sexta (23), e uma nova designação em 26 de janeiro e a efetivação da matrícula entre 27 e 30 de janeiro.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino de Dourados atende aproximadamente 34 mil estudantes, distribuídos em 46 escolas, 39 Centros de Educação Infantil, além de unidades conveniadas.

As aulas em 2026 estão previstas para começar no dia 9 de fevereiro.

Confira em https://ecidade.dourados.ms.gov.br/matriculadigital/

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos