Vereador reeleito pelo PT, Elias Ishy foi um dos entrevistados desta quarta-feira (26) no programa “Microfone Aberto”, da Rádio Massa FM Dourados. Com foco principal na educação, o vereador falou dessas e outras bandeiras em seus mandatos anteriores e os planos para os próximos anos, após a reeleição no último pleito.

Confira a entrevista na íntegra: