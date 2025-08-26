Veículos de Comunicação
Início Dourados

SOLENIDADE

Em cerimônia de troca de comando PM destaca redução na criminalidade

Jhonatan Xavier

Solenidade aconteceu nesta segunda-feira, em Dourados / Foto: PM/Divulgação

O Tenente-Coronel PM Samuel Castilho Ferreira Aragão transferiu o cargo ao Tenente-Coronel PM Robson Roberto Lopes Ramos, em cerimônia realizada no quartel do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), em Dourados, na solenidade ocorrida nesta segunda-feira (25/08). O evento contou com a presença de autoridades militares, civis e representantes da sociedade douradense, marcando o início de uma nova gestão à frente do batalhão.

Segundo as informações da PM, o Tenente-Coronel Samuel, que comandou o 3º BPM por dois anos e seis meses, deixou um legado de redução de 26,3% nos homicídios, 29,4% nos roubos e 20,5% nos furtos a residências no primeiro semestre de 2025, além de ações que resultaram na apreensão de 24 armas de fogo, deixando Dourados líder no ranking de Segurança Pública.

O novo comandante, Tenente-Coronel Robson, assume com o compromisso de dar continuidade às ações de combate ao crime e aproximação com a comunidade.

