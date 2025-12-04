Em comemoração aos 90 anos da Catedral de Dourados, Frei Gilson faz apresentação neste domingo

Frei Gilson é um dos religiosos mais populares do Brasil na atualidade e vai estar em Dourados neste domingo (7). Ele é sacerdote católico, cantor e se tornou um dos mais conhecidos religiosos do Brasil, após levar mais de 1 milhão de pessoas a participarem de lives de oração realizada às 4h da manhã.

Entre os católicos, já era conhecido. Cantor e pregador, Frei Gilson é um dos líderes religiosos com maior influência nas redes sociais: tem 7 milhões de seguidores no Instagram e 6,33 milhões no Youtube.

A apresentação é organizada pela Paróquia Catedral Imaculada Conceição em comemoração aos 90 anos. O evento tem entrada gratuita e será realizado no Santuário Diocesano da Vila São Pedro. Segundo os organizadores, o evento promete emocionar os fiéis com música, espiritualidade e uma manhã dedicada à fé.

Os portões serão abertos às 3h30 da manhã, permitindo que os participantes se acomodem com tranquilidade antes do início da programação. O evento começa às 7h, seguindo a agenda oficial do sacerdote.

Reconhecido nacionalmente por suas canções que tocam os corações e transmitem mensagens de fé, Frei Gilson tem atraído multidões por onde passa e a expectativa é de que milhares de fiéis prestigiem o encontro.

O evento deve emocionar e fortalecer a fé do público, sendo aguardado com grande expectativa pela comunidade católica douradense.

O show de Frei Gilson deve atrair fiéis de diversas cidades da região, consolidando Dourados como referência em eventos religiosos de grande porte no estado.



– Data: 07 de dezembro de 2025

– Abertura dos portões: 3h30

– Início do evento: 7h

– Local: Santuário Diocesano da Vila São Pedro – Dourados/MS

Organização: Paróquia Catedral Imaculada Conceição

Realização: Santuário Diocesano da Vila São Pedro

Apoio: Pastoral da Comunicação e equipes paroquiais.