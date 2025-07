Em Dourados, Encadear Summit promove sessões de negócios no dia 31 de julho

No dia 31 de julho, Dourados recebe, pela segunda vez, o Encadear Summit – o maior evento de encadeamento produtivo de Mato Grosso do Sul. A iniciativa tem como objetivo aproximar pequenos negócios de grandes empresas, promovendo conexões estratégicas e oportunidades reais de negócio.

Realizado pelo Sebrae/MS, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o evento contará com a participação de empresas âncoras convidadas que atuam em diferentes setores produtivos.

Com uma programação diversificada, o Encadear Summit abordará as principais potencialidades econômicas da região Sul do Estado, como as cadeias da bioenergia, alimentos e bebidas. Um dos destaques é a palestra “Vocações da Região Sul do Estado”, que será ministrada pelo secretário da Semadesc e vice-presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS, Jaime Verruck.

Além disso, durante todo o dia serão realizadas sessões de negócios entre empreendedores locais e representantes de grandes empresas, fortalecendo o networking e possibilitando novas parcerias. O evento acontece das 7h às 17h, na sede da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED), e está com inscrições abertas. Interessados podem se inscrever de forma online, basta clicar aqui.

Serviço – Encadear Summit em Dourados