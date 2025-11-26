Veículos de Comunicação
POLÍCIA

Em Dourados, homem é flagrado com 12 kg de skunk e alega ser para 'uso pessoal'

Kátia Kuratone

A droga estava no porta-malas e no banco traseiro. Foram apreendidas aproximadamente 20 porções de skunk. Já na casa dele foram encontrados outros seis volumes, da mesma droga, além de uma balança de precisão e plástico filme, usados para fracionamento e embalagem. (Foto: PCMS)
A droga estava no porta-malas e no banco traseiro. Foram apreendidas aproximadamente 20 porções de skunk. Já na casa dele foram encontrados outros seis volumes, da mesma droga, além de uma balança de precisão e plástico filme, usados para fracionamento e embalagem. (Foto: PCMS)

Um homem de 33 anos transportava cerca de 12,4 kg de skunk e foi flagrado pela polícia civil durante um patrulhamento noturno da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON). Detido, o homem alegou que o entorpecente seria para “uso pessoal”. 

Segundo os policiais, o homem circulava com um veículo com um farol queimado e em velocidade reduzida, parando diante de algumas residências, o que levantou suspeita de um possível mapeamento para furtos.

Durante a abordagem, o motorista demonstrou nervosismo e declarou ser usuário de drogas. Os policiais sentiram o forte odor de maconha no interior do veículo e o autor assumiu que estava transportando entorpecentes no porta-malas, mas, segundo ele, seria para “uso pessoal”. 

A droga estava no porta-malas e no banco traseiro. Foram apreendidas aproximadamente 20 porções de skunk. Já na casa dele foram encontrados outros seis volumes, da mesma droga, além de uma balança de precisão e plástico filme, usados para fracionamento e embalagem.

O homem foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

