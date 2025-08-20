Em Dourados, Riedel comenta troca de partido e garante alianças políticas

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, participou na manhã desta quarta-feira (20) da entrega da medalha “Águia da Fronteira”, na sede do Departamento de Operações de Fronteiras (DOF), em Dourados.

Em entrevista à Rádio Massa FM, o governador falou sobre a troca de partido e à filiação ao Progressistas (PP), partido da senadora Tereza Cristina, que foi oficializada na última terça-feira (19).

Segundo o governador, é necessário entender que o Brasil mudou e a agenda política está passando por atualizações e, por isso, é preciso se adequar. O governador classifica a mudança como um movimento natural e que mais pessoas devem seguir com ele para o PP. Riedel ainda destacou que a chegada ao novo partido apenas fortalece as alianças pelo Mato Grosso do Sul.

Questionado sobre a relação com ex-governador, Reinaldo Azambuja, que se encaminha ao Partido Liberal (PL), o governador afirma que a mudança não altera os planos e que os dois seguem caminhando juntos.

“A relação continua normal. O PL e a federação PP-União estão definida entorno de um projeto político e o ex-governador Reinaldo Azambuja, assumindo a responsabilidade e condução partidária do PL, a convite do presidente Bolsonaro e do presidente do PP, Valdemar Costa Neto, são grandes aliados desse projeto. A senadora Tereza Cristina, o Reinaldo e eu no governo do Estado vamos compor essa aliança para um projeto político que é para o ano que vem”, ressalta.