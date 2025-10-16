Veículos de Comunicação
Início Dourados

Acidente

Em Nova Andradina, homem compra carro e morre em acidente no mesmo dia

Kátia Kuratone

O motorista invadiu a pista contrária e atingiu violentamente a dianteira de um caminhão que estava regularmente estacionado. Com o forte impacto, o condutor morreu no local antes da chegada do socorro. (Foto: Jornal da Nova)
Um homem de 32 anos, foi identificado como o motorista que conduzia o veículo Ford/Fiesta, que colidiu contra um caminhão estacionado na rua São Vicente de Paulo, quase esquina com a rua Joaquim Rosa, no bairro Santa Terezinha, em Nova Andradina. O acidente ocorreu no final da noite da quarta-feira (15).

Rafael de Lima Pessoa, era natural de Corumbá e morador do município. Conforme informações do Jornal da Nova, Rafael havia adquirido o veículo em uma loja da cidade no mesmo dia do acidente. Horas antes da colisão, ele chegou a publicar stories em sua rede social mostrando-se em uma conveniência ao lado da esposa, que também estava no carro e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar.

O motorista invadiu a pista contrária e atingiu violentamente a dianteira de um caminhão que estava regularmente estacionado. Com o forte impacto, o condutor morreu no local antes da chegada do socorro. Já a passageira, que estava no banco da frente, sofreu ferimentos graves.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e realizou o resgate da mulher, que foi encaminhada em estado grave ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Nova Andradina.

A Polícia Militar esteve no local realizando o isolamento da área e o controle do trânsito até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica, que realizaram os procedimentos de perícia. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

