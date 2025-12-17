Veículos de Comunicação
Início Dourados

ESTELIONATO

Em Nova Andradina, mulher perde quase R$ 14 mil em golpe de falso advogado e procura delegacia

Kátia Kuratone

A vítima, de acordo com o boletim de ocorrência, relatou que uma pessoa entrou em contato com ela, e se apresentou como advogada, informando que ela teria vencido uma ação judicial. (Foto: Jornal da Nova)

Uma mulher de 42 anos foi vítima de estelionato em Nova Andradina – cidade localizada a 180km de Dourados, após cair em um golpe aplicado por criminosos que se passavam por advogados.  O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (17), na Delegacia de Polícia do município e teria ocorrido na tarde de terça-feira (16), segundo informações do Jornal da Nova. 

A vítima, de acordo com o boletim de ocorrência, relatou que uma pessoa entrou em contato com ela, e se apresentou como advogada, informando que ela teria vencido uma ação judicial. Durante a conversa, a suposta profissional orientou a mulher a seguir “protocolos” para liberação do valor do processo, o que incluiria a realização de procedimentos financeiros.

Ainda conforme o registro policial, as orientações foram repassadas por meio de contatos telefônicos e seguidas pela vítima. Após concluir os procedimentos solicitados, a mulher percebeu que havia sido realizada uma transferência indevida de R$ 13.996,79 de sua conta salário/poupança na Caixa Econômica Federal.

Somente após a movimentação financeira, a vítima desconfiou da situação e constatou que se tratava de um golpe. Hoje, ela procurou a delegacia para registrar o caso.

