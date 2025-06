Em nova data, evento do Comad discute uso de drogas e políticas públicas

CLIMA Frio provoca geada e sensação térmica negativa no sul do Estado

O frio marcou presença com força nesta terça-feira (24) em Mato Grosso do Sul. Ao menos 36 cidades registraram geadas, especialmente no sul do estado, com temperaturas próximas de 0°C e sensação térmica negativa. O município de Sete Quedas teve a menor temperatura registrada: 0,4°C, com umidade do ar em 93%. Já a sensação térmica […]