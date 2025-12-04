Em pleno crescimento na região, Disk Sistema Internet se destaca pelo bom atendimento e serviço de qualidade

O Vitrine de Negócios desta quinta-feira (04) recebeu o gerente comercial da Disk Sistema Internet, Danilo Dantas, que fala sobre o crescimento da empresa em Dourados e toda região. Com 26 anos de mercado, a empresa iniciou em Maracaju e hoje está presente em 28 cidades do Mato Grosso do Sul.

Em quatro meses de funcionamento em Dourados, a Disk tem se destacado pelo excelente atendimento e apoio ao cliente, serviço de qualidade e eficiência e atendimento nas mais diversas áreas, seja na zona urbana ou rural.



Condira a entrevista na íntegra: