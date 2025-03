Em poucas horas polícia registra duas execuções em Ponta Porã

Duas execuções foram registradas nesta segunda-feira (24) na região de fronteira. Em uma delas um homem foi morto na frente da esposa e filho.

Segundo as informações policiais, o primeiro caso aconteceu no período da manhã, no Centro de Ponta Porã, quando Bruno Pacheco Ferreira, 41 anos, foi assassinado a tiros na frente da esposa e do filho da vítima. A mulher e a criança estavam no banco dianteiro do veículo da família. Bruno havia acabado de sair de uma loja de ferramentas, localizada no cruzamento das ruas Marechal Floriano e Maracaju. Imagens de câmeras de monitoramento mostram que ele estava com um pacote nas mãos, abriu a porta traseira do carro para guardar ou pegar um objeto quando foi surpreendido por um atirador.

O autor, que trajava casaco preto com capuz e máscara, desceu de uma picape Fiat Strada, correu até o veículo e efetuou os disparos a poucos centímetros da mulher e da criança. Bruno morreu no local. O autor voltou para a picape, e fugiu na companhia de um comparsa que estava no volante. Mais tarde a polícia encontrou o veículo utilizado na fuga, incendiado no Bairro Maria Victória, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

A Fiat Strada tinha placas de Aral Moreira e a polícia apura se havia registro de roubo. As polícias brasileira e paraguaia investigam o caso.

Ainda na segunda-feira, por volta das 16h, Mauritoni Gleberson da Silva, de 43 anos, foi morto a tiros em uma casa na Rua Guaranta, no bairro Residencial Ponta Porã I. Ele teria pelo menos 60 passagens pela polícia, a maioria por crime contra o patrimônio.

O corpo de Mauritoni foi encontrado no quintal da residência. Segundo as informações policiais, uma testemunha relata que após ouvir os disparos, viu um Volkswagen Fox azul deixando o local em alta velocidade, com uma mulher e pelo menos três homens a bordo.

O caso segue em investigação.