Em três horas, chuva ultrapassa 60 mm em Dourados

A chuva que atingiu Dourados nas primeiras horas da madrugada desta quarta-feira (05) e segue ao longo de toda a manhã, já ultrapassou 60 milímetros, conforme a ponta os dados do Guia Clima da Embrapa Agropecuária Oeste.

Em 3h30 de duração, o acumulado de chuva chegou à 61.1 mm. Conforme os dados da Embrapa, a média mensal prevista para Dourados em todo o mês de novembro é de 150.2 mm.

Dourados e boa parte da região sul do Estado estão sob alertas do Instituto Nacional de Meteorologia e Estatística (Inmet), um de Perigo Potencial de Tempestadem com vigência até o dia 6/11, onde os ventos podem chegar a 60 km/h, e chuvas de 50 mm por dia.

O outro alerta é Perigo de Chuva Acumulada, com possibilidade de 50 a 100 mm de chuva acumulada por dia o que representa risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.