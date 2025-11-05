Veículos de Comunicação
Em três horas, chuva ultrapassa 60 mm em Dourados

Jhonatan Xavier

Cidade está sob alertas de tempestade e chuva acumulada / Foto: Rodrigo Pirola/Massa FM Dourados
Cidade está sob alertas de tempestade e chuva acumulada / Foto: Rodrigo Pirola/Massa FM Dourados

A chuva que atingiu Dourados nas primeiras horas da madrugada desta quarta-feira (05) e segue ao longo de toda a manhã, já ultrapassou 60 milímetros, conforme a ponta os dados do Guia Clima da Embrapa Agropecuária Oeste.

Em 3h30 de duração, o acumulado de chuva chegou à 61.1 mm. Conforme os dados da Embrapa, a média mensal prevista para Dourados em todo o mês de novembro é de 150.2 mm.

Dourados e boa parte da região sul do Estado estão sob alertas do Instituto Nacional de Meteorologia e Estatística (Inmet), um de Perigo Potencial de Tempestadem com vigência até o dia 6/11, onde os ventos podem chegar a 60 km/h, e chuvas de 50 mm por dia.

O outro alerta é Perigo de Chuva Acumulada, com possibilidade de 50 a 100 mm de chuva acumulada por dia o que representa risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.

Durante a manhã, pontos de alagamento foram observados em algumas vias da cidade, chegando a cobrir parte das guias de meio-fio.

As orientações do Inmet são para evitar enfrentar o mau tempo; observar alteração nas encostas; se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia; em caso de situação de inundação, ou similar, proteger pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Em casa do urgência ou emergência, entrar em contato com Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

