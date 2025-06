Embrapa Agropecuária Oeste celebra 50 anos em Dourados

Há 50 anos, no dia 13 de junho de 1975, a Embrapa Agropecuária Oeste foi fundada em Dourados, então no estado do Mato Grosso, como Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual (Uepae). Ao longo dessas décadas, se transformou em um centro de excelência em pesquisa agropecuária, atuando em todos os biomas brasileiros e consolidando-se como referência regional em inovação, desenvolvimento e sustentabilidade.

Para celebrar o Jubileu de Ouro, uma série de ações foi planejada ao longo do primeiro semestre de 2025, culminando com uma programação especial na sexta-feira, dia 13 de junho. Entre as atividades, destacam-se uma Sessão Solene da Câmara Municipal, homenagens a ex-chefes e servidores, e a presença da diretora executiva Ana Euler, autoridades e líderes do setor agropecuário.

A programação teve início às 8h30 no auditório da unidade, à rodovia BR‑163, km 253, entre Dourados e Caarapó. Durante a solenidade, foram entregues Moções Honrosas, certificados de agradecimento e a Honra ao Mérito à diretora Ana Euler, proposta pelo vereador Elias Ishy, em reconhecimento ao trabalho de pesquisadores e parceiros.

Já durante a tarde a Embrapa irá lançar o projeto diretamente nos Territórios Indígenas Jaguapiru e Bororó, em parceria com a FUNAI e o Ministério dos Povos Indígenas. A assinatura da carta de intenções marcou o início do ciclo do “Diagnóstico Participativo Etno Sócio‑Ambiental‑Produtivo”, com foco na gestão territorial e ambiental, realizado na Escola Estadual Indígena Guateka – Marçal de Souza.

A celebração se estende até a noite, com uma Festa Junina para os colaboradores e susa famílias, promovida pela Associação dos Empregados da Embrapa, integrando as comemorações dos 50 anos da unidade e os 45 anos da associação local.

O chefe-geral, Harley Nonato de Oliveira, destaca o legado construído “com foco na sustentabilidade dos sistemas produtivos agropecuários da região” e reforça a importância das parcerias em todas as etapas da pesquisa, desde a concepção até a difusão dos resultados. Segundo ele, a unidade segue firme no compromisso de gerar conhecimento e tecnologia que beneficiem a sociedade brasileira.

A trajetória de 50 anos da Embrapa Agropecuária Oeste é marcada pelo compromisso com a pesquisa de excelência, inovação sustentável e atuação colaborativa.