Início Dourados

DENÚNCIA

Embriagada, mulher e presa em flagrante por maus-tratos

Jhonatan Xavier

Ocorrência foi registrada da Depac de Dourados / Foto: Reprodução/Adilson Domingos
Ocorrência foi registrada da Depac de Dourados / Foto: Reprodução/Adilson Domingos

Equipe da Guarda Municipal de Dourados (GMD) prendeu uma mulher identificada como Marielen Duarte, moradora na Reserva Indígena de Dourados, após ela ser encontrada embriagada com seus filhos, uma menina de oito e um menino de dois anos de idade, em uma rua do bairro Parque Alvorada, em Dourados.

Segundo as informações policiais, o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia de anônima, informando que mulher e um homem estariam caídos na via pública, sob efeito de álcool, e que as duas crianças pequenas estavam ao lado deles.

Os conselheiros constataram o fato e acionaram a GMD. O homem, de 24 anos, não era o pai das crianças e foi liberado, já Marielen foi encaminha à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados, onde foi autuada em flagrante por maus-tratos.

As crianças foram acolhidas pelo Conselho Tutelar, que irá acompanhar o caso.

