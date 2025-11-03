Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

NOVA ANDRADINA

Embriagado, homem é preso após mostrar as partes íntimas para a sogra de 89 anos

Jhonatan Xavier

Homem foi localizado em casa e preso / Foto: Reprodução/Jornal da Nova
Homem foi localizado em casa e preso / Foto: Reprodução/Jornal da Nova

A Polícia Militar foi acionada na noite deste sábado (1º) para atender ocorrência em uma residência na cidade de Nova Andradina, há pouco mais de 175 km de Dourados, onde um homem de 61 anos foi preso acusado de cometer ato obsceno contra sua sogra, uma idosa de 89 anos.

Segundo as informações policiais, o homem chegou na casa da vítima, que é vizinha a ele, visivelmente embriagado, sentou em uma cadeira próxima e começou a fazer comentários inapropriados, como “O povo fala que uma mulher de 80 anos é melhor que uma novinha”.

Na sequência, ele expôs o órgão genital e realizou gestos obscenos em frente à vítima. Em relato aos militares, ela destacou que nunca deu motivo para tal comportamento. Conforme informações do Jornal da Nova, depois de ouvir a idosa, os policiais se dirigiram até a casa do suspeito, onde o encontraram com forte odor etílico e bastante alterado. Questionado sobre os fatos, o homem não soube apresentar uma explicação.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde vítima foi acompanhada por sua filha, esposa do suspeito, e manifestou o desejo de representar criminalmente contra o acusado.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
O entrevistado de hoje foi Emerson Melgarejo, diretor executivo, franqueado da empresa Monteo Investimentos. (Reprodução)

Entrevista

Conheça mais sobre planejamento financeiro com a Monteo Investimentos

O entrevistado do quadro Vitrine de Negócios desta sexta-feira (31), foi Emerson Melgarejo, diretor executivo, franqueado da empresa Monteo Investimentos. Ele falou sobre investimentos e da importância do planejamento. “O planejamento é importantíssimo. Culturalmente, nós brasileiros não temos educação financeira em nenhuma fase da nossa vida. Então é um grande desafio. A minha indicação é […]