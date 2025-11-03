Embriagado, homem é preso após mostrar as partes íntimas para a sogra de 89 anos

A Polícia Militar foi acionada na noite deste sábado (1º) para atender ocorrência em uma residência na cidade de Nova Andradina, há pouco mais de 175 km de Dourados, onde um homem de 61 anos foi preso acusado de cometer ato obsceno contra sua sogra, uma idosa de 89 anos.

Segundo as informações policiais, o homem chegou na casa da vítima, que é vizinha a ele, visivelmente embriagado, sentou em uma cadeira próxima e começou a fazer comentários inapropriados, como “O povo fala que uma mulher de 80 anos é melhor que uma novinha”.

Na sequência, ele expôs o órgão genital e realizou gestos obscenos em frente à vítima. Em relato aos militares, ela destacou que nunca deu motivo para tal comportamento. Conforme informações do Jornal da Nova, depois de ouvir a idosa, os policiais se dirigiram até a casa do suspeito, onde o encontraram com forte odor etílico e bastante alterado. Questionado sobre os fatos, o homem não soube apresentar uma explicação.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde vítima foi acompanhada por sua filha, esposa do suspeito, e manifestou o desejo de representar criminalmente contra o acusado.