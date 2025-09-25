Veículos de Comunicação
Início Dourados

PATRULHA MARIA DA PENHA

Embriagado, homem é preso após tumulto na Casa da Acolhida

Jhonatan Xavier

Ocorrência foi registrada da Depac de Dourados / Foto: Reprodução/Adilson Domingos
Ocorrência foi registrada da Depac de Dourados / Foto: Reprodução/Adilson Domingos

A Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal de Dourados, foi acionada na última terça-feira (23) para atender ocorrência na Casa da Acolhida, onde um venezuelano de 31 anos havia provocado tumulto no local, ao tentar invadir o alojamento feminino.

Segundo as informações policiais, por volta das 23h, em visíveis sinais de embriaguez o indivíduo entrou no alojamento destinado e tentou forçar um relacionamento com uma conterrânea, que o rejeitou.

O homem então passou a ter atitudes agressivas, com gritos e batendo nas janelas. A Patrulha foi acionada e o suspeito chegou a agredir os agentes, sendo necessário utilizar força moderada para mobilizá-lo.

Diante dos fartos ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados.

