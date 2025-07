Empossados 36 novos médicos para reforçar saúde pública de Dourados

A Secretaria Municipal de Saúde (Sems) empossou 36 médicos, que irão atuar na rede pública de saúde do município. A cerimônia aconteceu nesta segunda-feira (30) e contou com a presença do prefeito Marçal Filho.

A secretária-adjunta de Saúde, Terezinha Picolo da Silva explica que o prazo para que os profissionais passem a integrar as unidades de saúde é de até 30 dias após a posse. Ela ressalta que os médicos passarão por uma capacitação que abordará temas como sistema utilizado na rede, regulação e atendimento acolhedor aos pacientes.

“Recebemos com grande alegria os novos concursados, que chegam certamente para agregar muito à saúde de Dourados e vamos dar todos os encaminhamentos necessários para terem tranquilidade para assumirem suas funções e instruí-los a corroborar o direcionamento da gestão, que é um trabalho focado em humanização”, destacou.

O médico Leonardo de Sá Lucena, especialista em Família e Comunidade, já atua na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Cabeceira Alegre e seguirá na unidade após tomar posse. “Fico muito feliz com esse momento e acredito que quando se tem um médico fixo na unidade, tem uma maior chance de benefício da integralidade do serviço a longo prazo e isso faz com que a população tenha esse atendimento mais contínuo, com alguém que já conhece a história dele”.

A posse dos médicos faz parte do processo seletivo realizado pela Prefeitura de Dourados. Ainda nesta semana, também tomarão posse outros profissionais da saúde, como nutricionistas, farmacêuticos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, ampliando o quadro de servidores da rede municipal.

