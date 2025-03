Empreendedora Gisele Além é a palestrante do programa 'Despertar para o Trabalho' de março na Aced

No próximo dia 11 de março, a Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED) realiza a segunda edição de 2025 do programa “Despertar para o Trabalho”. Nesta edição, a palestrante convidada é Gisele Além, que aborda o tema “Empreendedorismo no Trabalho: Atitudes que fazem a diferença na Carreira”.

O encontro está marcado para as 7h, no auditório da ACED, localizado na R. João Rosa Góes, 355, no centro de Dourados. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente online por meio do link https://forms.gle/zeDFFEysa9JvAd7C9. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 98402-6711 ou (67) 3416-8653.

Gisele Além é uma empreendedora com mais de 23 anos de experiência, que reiniciou sua trajetória profissional aos 40 anos e se destacou como líder Diamante na dōTERRA Brasil. Ela atua como mentora de negócios, conduzindo líderes e compartilhando suas vivências sobre liderança feminina e autoconhecimento. Em suas redes sociais, Gisele inspira as pessoas a prosperarem sendo elas mesmas, destacando a importância de atitudes diferenciadas no ambiente de trabalho.

O programa “Despertar para o Trabalho” oferece, neste ano, o prêmio de assiduidade com valor ampliado, totalizando R$ 3.500,00. Deste montante, R$ 3.100,00 são destinados aos participantes presenciais e R$ 400,00 aos que acompanham on-line. Para concorrer à premiação, é necessário assinar a lista de presença até às 7h e preencher a pesquisa de opinião disponibilizada no início do evento.

O “Despertar para o Trabalho” é uma iniciativa mensal da ACED com o objetivo de proporcionar aos colaboradores das empresas palestras motivacionais e de desenvolvimento pessoal, contribuindo para o aprimoramento de suas funções e para o bem-estar físico e mental. Ao final de cada encontro, às 8h, é servido um café da manhã, para que os participantes sigam diretamente para suas atividades profissionais.