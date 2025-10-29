Empreiteira que recebeu R$ 3 mi pede rescisão com Prefeitura e deixa Altos do Indaiá e Jequitibás sem asfalto

A empresa Funchal Construção e Serviços Ltda., contratada para execução de drenagem e pavimentação nos bairros Altos do Indaiá (lote 01) e Parque dos Jequitibás (lote 03) em Dourados, solicitou a rescisão amigável dos contratos firmados com a Prefeitura Municipal.

A rescisão foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 23 de outubro e encerram vínculos para execução de drenagem e pavimentação em bairros do município, sem custos adicionais para a administração pública.

Os convênios decorrentes da Concorrência Eletrônica nº 007/2024 somaram R$ 4.142.348,43, dos quais mais de 81,8% já haviam sido pagos à empreiteira, aproximadamente R$ 3,3 milhões.

As obras eram executadas com recursos provenientes de convênio federal com a Superintendência de Desenvolvimento do Centro‑Oeste (Sudeco), bem como de contrapartida da administração municipal.

A redação da Rádio Massa FM Dourados/Portal RCN67 entrou em contato com a Prefeitura de Dourados, sob a gestão de Marçal Filho (PSDB), que informou através de assessoria que “A Prefeitura de Dourados não vai se pronunciar sobre a decisão da empresa!”.

Nós também tentamos contato com a Funchal Construção e Serviços Ltda., mas até o momento não obtivemos resposta.

A rescisão aumenta a longa e histórica espera de pavimentação da população dos dois bairros, que há anos aguardam o asfalto.