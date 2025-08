Empresa Alvorada Materiais de Construção é consolidada no segmento e na realização de projetos

O quadro Vitrine de Negócios desta quinta-feira (31), contou com a participação do gerente de vendas da Alvorada Materiais de Construção, Wesley Santos, que ressaltou que a empresa está no mercado há seis anos auxiliando as pessoas a realizarem sonhos. “A empresa tem um propósito muito forte em estar ajudando as pessoas na construção e realização de sonhos, porque construir é um grande projeto”, destacou.

A empresa Alvorada Materiais de Construção é consolidada no mercado, é premiada nacionalmente como uma das maiores do Centro-Oeste em Acabamentos, reconhecida como a Número 1 em Pisos e Revestimentos do Estado e defende a cultura regional, levantando a bandeira de ser uma empresa Original MS.

Em Dourados são duas lojas, uma na Av. Marcelino Pires, 6245, na Vila São Francisco e outra na Av. Weimar Gonçalves Torres, 3125, no Centro.