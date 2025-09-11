Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

ENTREVISTA

Empresária destaca importância da Oratória no mercado de trabalho

Jhonatan Xavier

Criscieli Ferro foi a entrevistada do Programa Microfone Aberto desta quinta-feira / Foto: Rádio Massa FM
Criscieli Ferro foi a entrevistada do Programa Microfone Aberto desta quinta-feira / Foto: Rádio Massa FM

O “Vitrine de Negócios” desta quinta-feira (11) aborda um dos temais mais atuais e necessários da atualidade, a comunicação e oratória. A empresária Criscieli Ferro, da escola Vox2You fala sobre a importância da comunicação no mercado de trabalho e das técnicas utilizadas para melhorar a linguagem corporal, posicionamento e oratória dos alunos.

Considerada a maior escola de oratória da América Latina, a Vox2you tem dez anos de atuação, com mais de 100 mil alunos formados em toda a rede que atualmente contempla 240 escolas ativas em todo o território nacional.

Criscieli conta que o método exclusivo da escola faz o aluno “destravar”, com a aplicação da técnica em atividades práticas, o que desenvolve uma comunicação eficaz.

Ela destaca que a unidade de Dourados possui casos de sucesso de alunos que chegaram com a comunicação travada e saíram do curso com agenda de palestras agendadas, além de profissionais que aumentaram suas vendas ao conseguir se comunicar e melhorar sua postura em vídeos nas redes sociais.

A Vox2You também atende empresas e realiza treinamento de equipes, além de treinamentos na área comercial, melhorando a performance de equipes de vendas com técnicas voltadas para vendas e negociação.

Confira a entrevista na integra:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos