Empresária destaca importância da Oratória no mercado de trabalho

O “Vitrine de Negócios” desta quinta-feira (11) aborda um dos temais mais atuais e necessários da atualidade, a comunicação e oratória. A empresária Criscieli Ferro, da escola Vox2You fala sobre a importância da comunicação no mercado de trabalho e das técnicas utilizadas para melhorar a linguagem corporal, posicionamento e oratória dos alunos.

Considerada a maior escola de oratória da América Latina, a Vox2you tem dez anos de atuação, com mais de 100 mil alunos formados em toda a rede que atualmente contempla 240 escolas ativas em todo o território nacional.

Criscieli conta que o método exclusivo da escola faz o aluno “destravar”, com a aplicação da técnica em atividades práticas, o que desenvolve uma comunicação eficaz.

Ela destaca que a unidade de Dourados possui casos de sucesso de alunos que chegaram com a comunicação travada e saíram do curso com agenda de palestras agendadas, além de profissionais que aumentaram suas vendas ao conseguir se comunicar e melhorar sua postura em vídeos nas redes sociais.

A Vox2You também atende empresas e realiza treinamento de equipes, além de treinamentos na área comercial, melhorando a performance de equipes de vendas com técnicas voltadas para vendas e negociação.

Confira a entrevista na integra: