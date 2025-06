Empresário aposta na qualidade do produto para fidelizar clientes

O empresário José Carlos Coineth de Oliveira foi o entrevistado do quadro “Vitrine de Negócios” desta quarta-feira (4/6), no Programa Microfone Aberto. Ele é proprietário da Casa de Carne Monte Castello, que há 9 anos atende no Jardim Água Boa, próximo à Feira Central.

De família de pecuarista, desde a infância José Carlos convive com a de gado de corte, até que teve a decisão de montar um açougue diferenciado, com foco na qualidade do produto.

“Quando fui montar a casa e carne eu me preocupei em garantir que o meu cliente retornasse ao meu estabelecimento. Então eu levo muito a sério a qualidade do meu produto e do atendimento. A nossa carne é praticamente toda de desossa, oferecendo um produto mais fresco possível”, ressalta o empresário, que além da qualidade tem o bom preço como diferencial.

Parceira da Rádio Massa FM Dourados, a Monte Castello Casa de Carne é patrocinadora da promoção “Churrascão da Massa”, que sorteia um kit churrasco, com vale compra de R$ 300,00 e dois fardos de cerveja.

A Monte Castello Casa de Carne fica à Rua Cafelândia, 305, esquina com a Rua Monte Castelo, próximo à Feira Central.

Confira a entrevista na íntegra: