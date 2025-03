Economia

Caixa libera abono salarial para nascidos em fevereiro

Foi liberado nesta segunda-feira (17) para cerca de 1,7 milhão de trabalhadores com carteira assinada nascidos em fevereiro e que ganham até dois salários mínimos, o valor do abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) em 2025 (ano-base 2023). A quantia está disponível no […]