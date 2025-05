Contrabando

Carga de cigarros contrabandeados apreendida em área rural é avaliada em R$ 1,4 milhão

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam um caminhão Mercedes-Benz, de cor azul, carregado com 25 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, na região rural do município de Mundo Novo. Na ação, que aconteceu no sábado (3), ninguém foi preso. Segundo informações policiais, os militares do DOF realizavam patrulhamento pela área […]