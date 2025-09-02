Empresário transfere R$ 1 milhão por engano em Dourados

Um caso envolvendo a transferência equivocada de R$ 1 milhão realizada via PIX mobilizou a equipe dos policiais civis da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

Um empresário realizou uma transação enganado e procurou imediatamente a delegacia, relatando que o valor havia sido enviado a um destinatário diferente do pretendido. A partir disso, a equipe de atendimento da unidade iniciou as ações necessárias, contando com apoio do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil em Dourados.

Foi possível identificar o beneficiário do depósito e, com articulação junto à Delegacia de Corumbá, o mesmo compareceu voluntariamente à unidade policial daquela cidade, acompanhado de familiar, para prestar esclarecimentos e confirmar que se tratava de um erro operacional.

Com auxílio dos policiais locais, foi possível assegurar a legitimidade do procedimento, afastando qualquer suspeita de fraude ou tentativa de golpe do “falso estorno”, prática recorrente em transferências bancárias de grande valor.

O beneficiário compareceu à Caixa Econômica Federal de Corumbá, onde foi formalizado o estorno e realizada a restituição integral do valor ao comunicante.