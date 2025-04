Empresários da gastronomia, hotéis, agências e cultura se reúnem para fortalecer o setor

A Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED) realiza no dia 29 de abril, às 15h30, a primeira edição da nova fase da Roda Empresarial, com foco no segmento do Turismo. O encontro é gratuito e destinado a empresários e profissionais que atuam em áreas como hotéis, restaurantes, agências de viagens, cultura e lazer. As vagas são limitadas.

Com apoio do Senac e mediação do empresário José Henrique Bassani Linck, o evento será realizado na sede da ACED, na Avenida Joaquim Teixeira Alves, 1480, no Centro de Dourados. A proposta é criar um ambiente de diálogo e troca de experiências entre os diversos representantes do setor, promovendo conhecimento, parcerias e fortalecimento econômico.

Para o presidente da ACED, Paulo Roberto Campione, a participação dos empresários é essencial para impulsionar o setor. “O Turismo é um dos motores do desenvolvimento local. Quando fortalecemos as conexões entre hotéis, restaurantes, agências e espaços culturais, toda a cidade ganha. Convidamos todos os empresários e profissionais da área para este momento de união e crescimento”, destaca.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma rápida pelo link https://forms.gle/mePqZfbnEbkq6PMa6. As vagas são limitadas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3416-8653 ou (67) 98402-6658 (WhatsApp). Acompanhe também as novidades da ACED pelas redes sociais @aceddourados.