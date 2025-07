Empresários debatem propostas para transformar Dourados em polo natalino

A Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED) promoveu na noite desta terça-feira (29) uma reunião estratégica com empresários do comércio central para apresentar a proposta do projeto para as Festas de Fim de Ano e Aniversário de Dourados. A ação, construída em parceria com a Prefeitura, Câmara dos Vereadores, CDL, Sindicom, Secod e o Sebrae-MS, tem como objetivo transformar a região central da cidade em um polo natalino de referência regional, impulsionando as vendas, atraindo visitantes e fortalecendo o sentimento de comunidade.

Durante o encontro, foi detalhado o plano de execução do evento, que inclui iluminação especial nas Avenidas Marcelino Pires, Weimar Gonçalves Torres e Joaquim Teixeira Alves, paradas natalinas com apresentações culturais, criação da Vila de Natal na Praça Antônio João, espaços instagramáveis, sorteio de prêmios, além de uma forte campanha de divulgação em diversas mídias. “Queremos que Dourados brilhe neste fim de ano, tanto no visual quanto nas oportunidades de negócios”, afirmou o presidente da ACED, Everaldo Leite Dias.

Segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul, com uma população de mais de 243 mil habitantes, Dourados é um polo comercial e atrai um público de mais de 456 mil pessoas, considerando a microrregião da Grande Dourados. Já em relação à saúde, a macrorregião de Dourados abrange 34 municípios, o que gera grande movimentação na cidade.

Uma das metas é atrair esse público, para que queriam visitar, consumir e fomentar o comércio e a economia local. “Penso que o natal e essas festas de fim de ano que impulsionam o comércio devem ser pensadas e discutidas pelo empresário. Quando o empresário não pensa, o a prefeitura vai pensar por ele, por isso essa reunião é de suma importância para nossa classe”.