Empresários discutem fomento ao comércio no fim de ano

FIM DO RECESSO

Com polêmicas adiadas, Câmara retoma atividades nesta segunda

Os 21 vereadores de Dourados retornam nesta segunda-feira (28) do recesso parlamentar e realizam a sessão ordinária a partir das 15h, com transmissão ao vivo no canal do YouTube da Casa de Leis (clique aqui para conferir). Entre as pautas dessa primeira sessão após o recesso de 13 dias, estão sete Projetos de Lei que […]