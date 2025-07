Encadear promove conexões entre pequenas e grandes empresas

O Programa Microfone Aberto desta segunda-feira (21) recebeu o analista técnico do Sebrae/MS, Hítalo Silva Cunha, para falar sobre o Encadear Summit 2025. Dourados recebe, pela segunda vez o evento que é a maior ação de encadeamento produtivo de Mato Grosso do Sul e será realizado no Auditório da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED, das 7h às 17h, na próxima quinta-feira (31).

A inscrição é gratuita é deve ser realizada de forma online (clique aqui).

A iniciativa do Sebrae/MS, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), tem como objetivo aproximar pequenos negócios de grandes empresas, promovendo conexões estratégicas e oportunidades reais de negócio.

Segundo o analista técnico, o Encadear Summit 2025 é votado principalmente para pequenas empresas que desejam fazer negócios e conhecer as potencialidades da região Sul do Estado, com as cadeias da bioenergia, alimentos e bebidas. Durante todo o dia serão realizadas sessões de negócios entre empreendedores locais e representantes de grandes empresas, fortalecendo o networking e possibilitando novas parcerias.

SERVIÇO

Encadear Summit 2025

Data: 31/07 (quinta-feira)

Hora: 7h às 17h

Local: Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED) – Avenida Joaquim Teixeira Alves, nº1480, Jardim América.

Valor: gratuito

Inscrições: https://shre.ink/ENCADEARSUMMITDOURADOS

Outras informações: 0800 570 0800

Whatsapp da Regional de Dourados: (67) 3410-8800

Site ms.sebrae.com.br.

CONFIRA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: